Скончалась парализованная рязанка, которая полгода прожила в выгоревшей квартире без окна

Рязанская пенсионерка Мария Кожухова, квартиру которой
По его словам, рязанка скончалась утром, 26 февраля, от кровоизлияния в мозг. Похоронили ее через день. Информацию подтвердили волонтеры, приехавшие на место.
Напомним, рязанка
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанская пенсионерка Мария Кожухова, квартиру которой
По его словам, рязанка скончалась утром, 26 февраля, от кровоизлияния в мозг. Похоронили ее через день. Информацию подтвердили волонтеры, приехавшие на место.
Напомним, рязанка
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Касимове ликвидировали нарколабораторию
|
cледующая новость →Любимов посетил «урок цифры» в рязанской школе. Фото
Насколько можно доверять таким волонтерам, разбирался корреспондент RZN.info.