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14:42, 1 марта 2019 1 271
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Скончалась парализованная рязанка, которая полгода прожила в выгоревшей квартире без окна

Скончалась парализованная рязанка, которая полгода прожила в выгоревшей квартире без окна

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанская пенсионерка Мария Кожухова, квартиру которой отремонтировали волонтеры накануне Нового года, скончалась. Об этом, в пятницу, 1 марта, корреспонденту RZN.info сообщил ее сын Сергей.

По его словам, рязанка скончалась утром, 26 февраля, от кровоизлияния в мозг. Похоронили ее через день. Информацию подтвердили волонтеры, приехавшие на место.

Напомним, рязанка жила полгода без окна в выгоревшей квартире. Позже в соцсетях появилось видео о ремонте.


© RZN.info

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