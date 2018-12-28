Рязанской пенсионерке, жившей полгода без окна, отремонтировали квартиру. Фото

В пятницу, 28 декабря, рязанская пенсионерка Мария Кожухова, которая жила без окна в выгоревшей квартире полгода, вернулась из больницы. На месте вместе с волонтерами и соцработниками побывал корреспондент RZN.info.

За три недели в квартире поклеили обои, поставили новые окна, установили натяжные потолки, отремонтировали ванную и кухню, а также поставили мебель и дверь.

В гостиной ремонт проводили силами горадминистрации, а кухню, коридор и санузел чинили волонтеры. По их словам, средства на ремонт и уход за пенсионеркой прислали со всей страны.

«Работы еще много, но жить здесь уже можно. В основном осталось по мелочам. Сейчас электрик вернется и доделает проводку до конца в коридоре и на кухне. После праздников мы установим в квартире межкомнатную дверь и дверь в уборную. Сейчас уже сил нет», — признались добровольцы.

Волонтеры внесли хозяйку на носилках в дом и положили на новую кровать. Рязанка сначала растерялась и не поняла, что находится в своей квартире.

«Я плохо слышу, повтори погромче», — попросила пенсионерка, когда у нее спросили нравится ли ей ремонт. — «Не думала я… Тут тепло так и красиво. Скоро Новый год. Вы отдыхайте», — пожелала волонтерам Кожухова.