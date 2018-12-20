Прикованной к постели рязанской пенсионерке отремонтировали часть квартиры. Видео

Рязанской пенсионерке Марии Кожуховой, которая жила без окна в выгоревшей квартире пол года, отремонтировали часть квартиры. Об этом рассказал портал
По данным источника, волонтеры отправили пожилую парализованную женщину в больницу и приступили к работе.
«Поклеили обои, поставили окна, покрасили батареи и постелили линолеум. Скоро потолок будем делать», — рассказали добровольцы.
Кроме того, рязанцы отремонтируют ванную и кухню пенсионерке. На остатки собранных средств они купят памперсы, лекарства и еду.
Напомним,