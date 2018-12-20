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14:45, 20 декабря 2018 1 211
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Прикованной к постели рязанской пенсионерке отремонтировали часть квартиры. Видео

Прикованной к постели рязанской пенсионерке отремонтировали часть квартиры. Видео

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанской пенсионерке Марии Кожуховой, которая жила без окна в выгоревшей квартире пол года, отремонтировали часть квартиры. Об этом рассказал портал Life.

По данным источника, волонтеры отправили пожилую парализованную женщину в больницу и приступили к работе.

«Поклеили обои, поставили окна, покрасили батареи и постелили линолеум. Скоро потолок будем делать», — рассказали добровольцы.

Кроме того, рязанцы отремонтируют ванную и кухню пенсионерке. На остатки собранных средств они купят памперсы, лекарства и еду.

Напомним, информация о женщине появилась в соцсетях. В посте сообщили, что в доме 80-летней Марии Кожуховой весной этого года произошел пожар. После него полгода квартиру никто не убирал, в комнате у инвалида нет окна — его спасатели выбили, когда тушили огонь.


© RZN.info

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