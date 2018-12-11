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15:51, 11 декабря 2018 5 150
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В центре Рязани прикованная к постели пенсионерка полгода жила в выгоревшей квартире без окна 1

В центре Рязани прикованная к постели пенсионерка полгода жила в выгоревшей квартире без окна

Рязанские волонтеры, представители власти и силовых ведомств помогут пенсионерке, которая уже в течение восьми лет прикована к постели. Корреспондент RZN.Info вместе с сотрудниками МЧС и регионального следкома побывал в ее квартире на Сенной и пообщался с сыном.

Информация о парализованной женщине появилась в соцсетях. В посте сообщили, что в доме 80-летней Марии Кожуховой весной этого года произошел пожар. После него полгода квартиру никто не убирал, в комнате у инвалида нет окна — его спасатели выбили, когда тушили огонь.

Считается, что за женщиной ухаживает сын, воевавший в Чечне. По словам соседей, мужчина пьет и нигде не работает, получая пенсию в размере двух с половиной тысяч рублей. Волонтеры рассказали, что денег на лекарства им не хватает.

Добровольцы организовали сбор средств для пожилой рязанки, они планируют отправить ее в больницу, а в квартире навести порядок. Памперсы и лекарства уже передали.

Начальник ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов дал распоряжение заменить окно.


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