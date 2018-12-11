В центре Рязани прикованная к постели пенсионерка полгода жила в выгоревшей квартире без окна

Рязанские волонтеры, представители власти и силовых ведомств помогут пенсионерке, которая уже в течение восьми лет прикована к постели. Корреспондент
Информация о парализованной женщине появилась в соцсетях. В посте сообщили, что в доме 80-летней Марии Кожуховой весной этого года произошел пожар. После него полгода квартиру никто не убирал, в комнате у инвалида нет окна — его спасатели выбили, когда тушили огонь.
Считается, что за женщиной ухаживает сын, воевавший в Чечне. По словам соседей, мужчина пьет и нигде не работает, получая пенсию в размере двух с половиной тысяч рублей. Волонтеры рассказали, что денег на лекарства им не хватает.
Добровольцы организовали сбор средств для пожилой рязанки, они планируют отправить ее в больницу, а в квартире навести порядок. Памперсы и лекарства уже передали.
Начальник ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов дал распоряжение заменить окно.