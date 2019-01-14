Уголовное дело директора «Детского питания» и экс-советника рязанского мэра передали в Басманный суд Москвы

Уголовное дело директора «Детского питания» Александра Дворецкова и экс-советника рязанского мэра Александра Зайкина передали в Басманный суд Москвы. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе суда.
Дело передали по ходатайству Следственного комитета России.
Во вторник, 15 января, на заседании рассмотрят продление меры пресечения Зайкину и Дворецкову. Сейчас оба
Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра