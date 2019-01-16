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10:22, 16 января 2019 2 083
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Фигурантам дела «Детского питания» продлили срок ареста

Фигурантам дела «Детского питания» продлили срок ареста

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Фигурантам уголовного дела директору «Детского питания» Александру Дворецкому и экс-советнику рязанского мэра Александру Зайкину продлили срок ареста. Ходатайство о продлении меры пресечения рассмотрел Басманный суд Москвы во вторник, 15 января.

Срок ареста обоих продлили на три месяца до 19 апреля. Сейчас оба находятся в СИЗО.

Напомним, дело передали в Басманный суд по ходатайству Следственного комитета России.

По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.


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