Фигурантам дела «Детского питания» продлили срок ареста

Фигурантам уголовного дела директору «Детского питания» Александру Дворецкому и экс-советнику рязанского мэра Александру Зайкину продлили срок ареста. Ходатайство о продлении меры пресечения рассмотрел Басманный суд Москвы во вторник, 15 января.
Срок ареста обоих продлили на три месяца до 19 апреля. Сейчас оба
Напомним, дело
По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра