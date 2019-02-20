Юрий Быков подвел итоги проката фильма «Завод». Соответствующее сообщение опубликовали в
«Прокатная история фильма — все», — заявил он.
Быков отметил, что показы продолжаются в кинотеатрах в формате ограниченного проката с сеансами, «которые очень сложно поймать» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Рязани, Нижнем Новгороде и Челябинске.
За две недели проката при 127 тысячах зрителей картина собрала 33 миллиона рублей.
Режиссер поблагодарил всех зрителей, которые посетили кинотеатры и «поддержали картину рублем».
«Уже скоро фильм выйдет в домашний просмотр», — сказал он.
Напомним, фильм «Завод» вышел в российский прокат 7 февраля. Планы для ленты частично снимали в Новомичуринске, откуда режиссер родом. До этого там же Быков
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