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19:58, 20 февраля 2019 125
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Быков подвел итоги проката фильма «Завод»

Быков подвел итоги проката фильма «Завод»

Юрий Быков подвел итоги проката фильма «Завод». Соответствующее сообщение опубликовали в группе режиссера в соцсети «ВКонтакте».

«Прокатная история фильма — все», — заявил он.

Быков отметил, что показы продолжаются в кинотеатрах в формате ограниченного проката с сеансами, «которые очень сложно поймать» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Рязани, Нижнем Новгороде и Челябинске.

За две недели проката при 127 тысячах зрителей картина собрала 33 миллиона рублей.

Режиссер поблагодарил всех зрителей, которые посетили кинотеатры и «поддержали картину рублем».

«Уже скоро фильм выйдет в домашний просмотр», — сказал он.

Напомним, фильм «Завод» вышел в российский прокат 7 февраля. Планы для ленты частично снимали в Новомичуринске, откуда режиссер родом. До этого там же Быков работал над картинами «Жить» и «Майор».

Ранее режиссер рассказывал о провале картины в прокате. В ее поддержку пользователи сети запускали флешмоб «Второй билет».


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