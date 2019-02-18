В сети запустили флешмоб в поддержку проваливающегося в прокате «Завода» Быкова

В понедельник, 18 февраля, в группе Юрия Быкова во «ВКонтакте» запустили флешмоб в поддержку его нового фильма «Завод». Как признался накануне режиссер, лента проваливается в прокате.

«Завод» обошелся в 60 миллионов рублей, в прокате удалось собрать только половину.

«Нашего с вами восторга, высокого зрительского рейтинга на „Кинопоиске“ и даже высоких оценок критиков не хватило „Заводу“, чтобы выделиться из массы посредственных фильмов, постоянно демонстрируемых в кинотеатрах, — написали в группе. — Эти самые кинотеатры предательски сняли больше половины сеансов Быкова в четверг, всего лишь после недели проката — вместо 1000 сеансов в день осталось 400, практически по 1 сеансу в день на кинотеатр».

Отмечается, что поклонники режиссера «действовали очень радикально»: посещали по три-четыре сеанса за неделю и даже выкупали целые залы. Однако это не дало результатов. В группе размышляют, что если ситуация не изменится, то фильм снимут с проката в четверг.

«Мы предлагаем переломить такой ход событий и дать „Заводу“ Быкова второй шанс, — предложили зрителям. — Поэтому, если хочешь поддержать Быкова и его лучший фильм, просто купи второй билет. Важно сделать это в эти первые дни недели. Чтобы кинотеатры увидели, что интерес к фильму есть, чтобы оставили его на экранах».

Флешмоб проходит под хэштегом #второйбилет .

Напомним, фильм вышел в российский прокат 7 февраля. Его представили на кинофестивале в Торонто .