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17:09, 17 февраля 2019 969
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«Авантюра, которая была обречена». Юрий Быков рассказал о провале «Завода» в прокате

«Авантюра, которая была обречена». Юрий Быков рассказал о провале «Завода» в прокате

Юрий Быков в своей группе во «ВКонтакте» рассказал о провале нового фильма «Завод» в прокате. По словам режиссера, «зритель, в которого метила картина, просто не пошел ее смотреть».

Быков уточнил, что в кинотеатры сходили «максимум 30-50 тысяч человек».

«Вот простая арифметика. 30 миллионов сборов делим на два. Половину отдаем кинотеатрам. Остается 15. Бюджета картины и продвижения я разглашать не могу, но все понимают, что двухчасовой фильм с перестрелками и графикой за 15 миллионов рублей не снимается. Да и реклама какая-никакая», — написал он об убытках.

Режиссер рассуждал, что нужно нужно было снимать «честное, грязное дешевое кино на коленке, как „Майор“ для думающей аудитории центральных городов, а не заигрывать с публикой, которая на последние гроши просто хочет выдохнуть в конце рабочей недели». Он назвал «Завод» авантюрой, которая была обречена из-за отсутствия бизнес-ориентиров и творческого посыла.

«Теперь совершенно очевидно, что снимать полнометражное кино придется почти за ноль. Никто никогда мне больше таких денег, как на „Завод“ не даст, — подытожил Быков. — Дешевая камера, без света, очень небольшие гонорары артистам, группа из альтруистов, работающих за еду, ну, и никаких гонораров себе. Кино просто выкладывать в интернет, а чтобы не пухнуть с голоду снимать раз в два года — сериал».

Напомним, вышел в российский прокат 7 февраля. Его представили на кинофестивале в Торонто.

Планы для фильма частично снимали в Новомичуринске. До этого там же Быков работал над картинами «Жить» и «Майор».


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