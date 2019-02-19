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9:59, 19 февраля 2019 204
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Напавшим на женщину рязанским футболистам смягчили меру пресечения

Напавшим на женщину рязанским футболистам смягчили меру пресечения

Рязанским футболистам, которые напали на женщину, смягчили меру пресечения. Об этом RZN.info сообщили в Советском суде.

Дмитрия Митина и Артема Надеева отправили под домашний арест на два месяца, где они пробудут до 17 апреля.

Напомним, в декабре 21-летний и 19-летний спортсмены напали на 41-летнюю женщину. Молодые люди избили ее, отобрали деньги и телефон. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.

После ареста Митина отправили, а СИЗО, Надеева — под домашний арест.

В текущем сезоне Дмитрий Митин выступал за ФК «Рязань», сыграл три матча. По словам директора клуба, спортсмен покинул команду до происшествия. Артем Надеев в прошлом сезоне играл за молодежную команду.


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