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7:59, 15 февраля 2019 582
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По делу о коррупции в «Детском питании» арестовали советника главы Минэкономразвития

По делу о коррупции в «Детском питании» арестовали советника главы Минэкономразвития

Басманный суд Москвы арестовал советника министра экономического развития России Павла Пущина по делу о взяточничестве в МП «Детском питании», передает РИА Новости.

По данным источника, Пущина заключили под стражу на два месяца, до 12 апреля 2019 года.

Напомним, в рамках дела уже арестовали замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича.

В прошлом году под арест отправили бывшего директора «Детского питание» Александра Дворецкого, а также бывшего советника главы администрации Рязани Александра Зайкина.

По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

По ходатайству следственного комитета России дело передали в Басманный суд.

Фото Минэкономразвития Республики Ингушетия


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