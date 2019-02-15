По делу о коррупции в «Детском питании» арестовали советника главы Минэкономразвития

По данным источника, Пущина заключили под стражу на два месяца, до 12 апреля 2019 года.
Напомним, в рамках дела уже
В прошлом году под арест отправили бывшего директора «Детского питание» Александра Дворецкого, а также бывшего советника главы администрации Рязани Александра Зайкина.
По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
По ходатайству следственного комитета России дело
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