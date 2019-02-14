По делу о коррупции в «Детском питании» просят арестовать советника главы Минэкономразвития

СК РФ просит Басманный суд Москвы арестовать советника министра экономического развития России Павла Пущина в рамках расследования уголовного дела по уголовному делу МП «Детское питание». Об этом передает
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Пущина меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала представитель суда.
Пущину предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Отметим, что Пущин ранее занимал должности министра инвестиций Северной Осетии и вице-премьера правительства Ингушетии.
В рамках дела уже
В прошлом году под арест отправили бывшего директора «Детского питание» Александра Дворецкого, а также бывшего советника главы администрации Рязани Александра Зайкина.
Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
По ходатайству следственного комитета России дело
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