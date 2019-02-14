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14:12, 14 февраля 2019 758
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По делу о коррупции в «Детском питании» просят арестовать советника главы Минэкономразвития

По делу о коррупции в «Детском питании» просят арестовать советника главы Минэкономразвития

СК РФ просит Басманный суд Москвы арестовать советника министра экономического развития России Павла Пущина в рамках расследования уголовного дела по уголовному делу МП «Детское питание». Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Пущина меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала представитель суда.

Пущину предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Отметим, что Пущин ранее занимал должности министра инвестиций Северной Осетии и вице-премьера правительства Ингушетии.

В рамках дела уже арестовали замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича.

В прошлом году под арест отправили бывшего директора «Детского питание» Александра Дворецкого, а также бывшего советника главы администрации Рязани Александра Зайкина.

Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

По ходатайству следственного комитета России дело передали в Басманный суд.

Фото Минэкономразвития Республики Ингушетия


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