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18:26, 14 февраля 2019 325
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Рязанские предприниматели выдвинули на пост бизнес-омбудсмена Михаила Пронина

Рязанские предприниматели выдвинули на пост бизнес-омбудсмена Михаила Пронина

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 14 февраля на пресс-конференции представители Рязанской торгово-промышленной палаты, регионального отделения Союза машиностроителей, ассоциации молодых предпринимателей и областного отделения Российского союза промышленников и предпринимателей выдвинули кандидатуру директора шпалопропиточного завода Михаила Пронина.

По словам президента Рязанской ТПП Татьяны Гусевой, Пронин «имеет необходимый для этой должности опыт и стремления». Кроме того, он планирует создать в регионе «аналог МФЦ для предпринимателей» с системой «одного окна» для многопрофильной помощи бизнесменам.

На вопросы журналистов о Евгении Коковине, которого выдвинули региональное отделение Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и некоммерческое партнерство «Союз крестьян», она ответила, что обе кандидатуры обсуждали на специальной комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса регионального правительства, две трети которой — предприниматели области.

«По итогам голосования, абсолютное большинство участников (22 человека из 29) поддержали Михаила Пронина. Именно эту кандидатуру представят губернатору для согласования», — сказала Гусева.

Также спикеры обратили внимание на то, что диалог предпринимателей с властью «очень сложен». Бизнесмен вынужден либо отправлять бесчисленные жалобы по инстанциям, либо идти судиться. По их мнению, Михаил Пронин имеет богатый опыт управления и сможет помочь бизнес-сообществу в решении двух самых главных проблем для бизнеса: дорогие кредиты и «жесткие» налоги.

Председатель рязанской Ассоциации экономического сотрудничества предприятий (РАЭСП) Владимир Кутенцын заявил, что Коковину нужна более «узкая» кандидатура, например, уполномоченного по правам крупных предпринимателей в строительном сегменте. По его мнению, «он бы очень хорошо подошел на нее, если бы она была в регионе». Участники конференции пояснили, что «рано говорить даже о примерных сроках назначения», так как окончательное решение примет губернатор Николай Любимов, согласовав кандидатуру с федеральным бизнес-омбудсменом Виктором Титовым.

Напомним, на должность регионального уполномоченного по правам предпринимателей претендуют два кандидата. На сайте «Деловой России» в поддержку бизнесменов запустили онлайн-голосование. Отметим, что после ухода Егора Бурцева с поста бизнес-омбудсмена, требования для должности изменились.


© RZN.info

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