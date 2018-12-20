Бизнес-омбудсмен Рязанской области Егор Бурцев покинул пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Бурцева
«Сегодня закончилась длительная череда проверок и большой работы многих людей по прекращению моих полномочий досрочно. Что это будет именно так, если я сам не подам в отставку досрочно мне было обещано летом, а сказано еще в начале года. Но я принял решение, что сам не уйду. Я знал и писал, что эти люди сильнее. Они победили, к сожалению, показав таким образом свою слабость», — написал он.
Егор Бурцев родился 8 января 1980 года. Согласно информации в социальной сети «
Фото со страницы Бурцева в Facebook