Без опыта. В Рязани изменились требования для бизнес-омбудсмена

В Рязани изменились требования для бизнес-омбудсмена. В документе, опубликованном на
Кроме того, в нем указано, что губернатор может назначить временно исполняющего обязанности на период до вступления в должность нового уполномоченного.
В рамках рабочей встречи в Спасском районе Николай Любимов прокомментировал соответствующие изменения.
Глава региона в ответе на вопрос о том, будет ли им назначен временный бизнес-омбудсмен, заявил, что необходимости в таковом нет.
«Если предприниматели будут настаивать, то назначим временного», — сказал глава региона.
Напомним, Егор Бурцев, который занимал должность бизнес-омбудсмена региона