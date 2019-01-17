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18:59, 17 января 2019 423
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Без опыта. В Рязани изменились требования для бизнес-омбудсмена

Без опыта. В Рязани изменились требования для бизнес-омбудсмена

Фото: Pixabay.com

В Рязани изменились требования для бизнес-омбудсмена. В документе, опубликованном на сайте регионального правительства в четверг, 17 января, написано, что теперь претендент на должность может не иметь опыта в предпринимательской деятельности.

Кроме того, в нем указано, что губернатор может назначить временно исполняющего обязанности на период до вступления в должность нового уполномоченного.

В рамках рабочей встречи в Спасском районе Николай Любимов прокомментировал соответствующие изменения.

Глава региона в ответе на вопрос о том, будет ли им назначен временный бизнес-омбудсмен, заявил, что необходимости в таковом нет.

«Если предприниматели будут настаивать, то назначим временного», — сказал глава региона.

Напомним, Егор Бурцев, который занимал должность бизнес-омбудсмена региона покинул пост в декабре.


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Без опыта. В Рязани изменились требования для бизнес-омбудсмена
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