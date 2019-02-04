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12:50, 4 февраля 2019 141
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На должность бизнес-омбудсмена Рязанской области претендуют два кандидата

На должность бизнес-омбудсмена Рязанской области претендуют два кандидата

На должность бизнес-омбудсмена Рязанской области претендуют два кандидата. Об этом сообщает сайт «Деловой России».

1 февраля завершился прием документов о выдвижении на пост. В областное правительство поступили заявления от Евгения Коковина, которого выдвинуло региональное отделение «Деловой России» и от Михаила Пронина (совет союза «Рязанской торгово-промышленной палаты»).

На сайте запустили голосование за кандидатов. Результаты не имеют юридической силы, но «возможно, окажут определенное влияние решение губернатора о кандидатуре».

С кандидатурой определятся 20 февраля.

Напомним, Евгений Бурцев, который занимал должность бизнесс-омбудсмена, покинул пост в декабре.

Справка

Евгений Коковин с1990 года был учредителем и руководителем ряда успешных предприятий, продолжает заниматься собственным бизнесом. С 1997 года и по настоящее время является индивидуальным предпринимателем. С июля 2009 года по февраль 2017 возглавлял ГК «Единство».

Михаил Пронин С 2001 по 2007 годы занимал различные руководящие должности в «Профессиональном центре оценки и экспертиз», ОАО «Рязцветмет», «Независимый центр оценки и экспертиз», «Рязанский шпалопропиточный завод».

С июня 2013 года по сентябрь 2016 года возглавлял министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области. С 2016 года и по настоящее время занимает должность гендиректора ООО «РИМВУД ПРО».


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