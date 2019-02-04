На должность бизнес-омбудсмена Рязанской области претендуют два кандидата. Об этом сообщает
1 февраля завершился прием документов о выдвижении на пост. В областное правительство поступили заявления от Евгения Коковина, которого выдвинуло региональное отделение «Деловой России» и от Михаила Пронина (совет союза «Рязанской торгово-промышленной палаты»).
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С кандидатурой определятся 20 февраля.
Напомним, Евгений Бурцев, который занимал должность бизнесс-омбудсмена,
Справка
Евгений Коковин с1990 года был учредителем и руководителем ряда успешных предприятий, продолжает заниматься собственным бизнесом. С 1997 года и по настоящее время является индивидуальным предпринимателем. С июля 2009 года по февраль 2017 возглавлял ГК «Единство».
Михаил Пронин С 2001 по 2007 годы занимал различные руководящие должности в «Профессиональном центре оценки и экспертиз», ОАО «Рязцветмет», «Независимый центр оценки и экспертиз», «Рязанский шпалопропиточный завод».
С июня 2013 года по сентябрь 2016 года возглавлял министерство промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области. С 2016 года и по настоящее время занимает должность гендиректора ООО «РИМВУД ПРО».