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На елку на площади Ленина начали вешать гирлянду. Фото появились в соцсети в понедельник, 9 декабря.
Напомним, к открытию «
Позже мэр Рязани Елена Сорокина
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.