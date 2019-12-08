Сорокина рассказала, когда зажгут елку на площади Ленина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, когда зажгутся огни на елки на площади Ленина. Об этом она написала на своей
Она отметила, что это произойдет 14 декабря на празднике «Катай, Рязань!».
Кроме того, Сорокина напомнила, что в субботу, 7 декабря, на открытии «Новогодней столицы» зажглась елка на Лыбедском бульваре.
«Ну, а сегодня открывается Новогодняя деревня, и мы зажигаем главную новогоднюю красавицу в резиденции Деда Мороза», — рассказала глава горадминистрации.
«Вместе с новогодней столицей мы оказались в сказке, где всегда есть злые силы, которые хотят все напутать, испортить, но мы им не дадим этого сделать. Добро всегда побеждает зло! Наша Новогодняя столица добрая, и жители ее тоже добрые», — добавила Сорокина.
Также она пожелала рязанцам «добрых мыслей и поступков».
«Пусть в Новом году добро обязательно победит! Все у нас получится! С наступающим Новым годом!» — написала мэр.
Напомним, в день открытия проекта на площади Ленина
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец обокрал медсестру в Калуге
|
cледующая новость →Сотрудников кадомского магазина, которые заперли подростка из-за кражи, оштрафовали
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.