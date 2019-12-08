Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:37, 8 декабря 2019 301
 0    0

Сорокина рассказала, когда зажгут елку на площади Ленина

Сорокина рассказала, когда зажгут елку на площади Ленина

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, когда зажгутся огни на елки на площади Ленина. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что это произойдет 14 декабря на празднике «Катай, Рязань!».

Кроме того, Сорокина напомнила, что в субботу, 7 декабря, на открытии «Новогодней столицы» зажглась елка на Лыбедском бульваре.

«Ну, а сегодня открывается Новогодняя деревня, и мы зажигаем главную новогоднюю красавицу в резиденции Деда Мороза», — рассказала глава горадминистрации.

«Вместе с новогодней столицей мы оказались в сказке, где всегда есть злые силы, которые хотят все напутать, испортить, но мы им не дадим этого сделать. Добро всегда побеждает зло! Наша Новогодняя столица добрая, и жители ее тоже добрые», — добавила Сорокина.

Также она пожелала рязанцам «добрых мыслей и поступков».

«Пусть в Новом году добро обязательно победит! Все у нас получится! С наступающим Новым годом!» — написала мэр.

Напомним, в день открытия проекта на площади Ленина не смогли зажечь главную новогоднюю елку. Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 3 826
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 086
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 1 936
В Рязани откроют 36 катков 2
9:59, 25 ноября 2019 1 349
В Рязань приедет Дед Мороз из Великого Устюга
19:43, 30 ноября 2019 2 568
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 9.12.2019
Архив голосований
Форум