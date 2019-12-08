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9:28, 8 декабря 2019 431
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Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 1

Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцы высказали недовольство после старта «Новогодней столицы», которое прошло в субботу, 7 декабря. Комментарии горожан появились в соцсетях.

Гости праздника назвали организацию «посмешищем для всей страны» и «позором».

«Ударили в грязь лицом перед всем городом, гостями, главным Дедом Морозом», — говорится в одном из комментариев.

Гневные сообщения рязанцев появились в том числе на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте». Ранее глава региона попросил горожан поделиться впечатлениями от старта «Новогодней столицы».

Напомним, в день открытия проекта на площади Ленина не смогли зажечь главную новогоднюю елку.


© RZN.info

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