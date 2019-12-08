Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанцы высказали недовольство после старта «
Гости праздника назвали организацию «посмешищем для всей страны» и «позором».
«Ударили в грязь лицом перед всем городом, гостями, главным Дедом Морозом», — говорится в одном из комментариев.
Гневные сообщения рязанцев появились в том числе на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте». Ранее глава региона
Напомним, в день открытия проекта на площади Ленина
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.