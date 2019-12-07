«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»

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Губернатор Николай Любимов попросил рязанцев поделиться впечатлениями о старте «Новогодней столицы-2020». Об этом он написал на своей
«Друзья, мы очень старались и многое сделали, чтобы Рязань по-настоящему стала „Новогодней столицей“ страны», — отметил губернатор.
Он заявил, что проект стал «шансом не только устроить грандиозный праздник, но и познакомить гостей с историей и самобытной культурой Рязанского края».
Глава региона отметил, что впереди на протяжение месяца рязанцев и гостей «Новогодней столицы» ждут фестивали и концерты, ярмарки и другие яркие события.
«Кто был сегодня на площади Ленина — делитесь впечатлениями», — заключил Любимов.
Напомним, в день открытия «Новогодней столицы» по центру Рязани
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