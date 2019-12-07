По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В субботу, 7 декабря, в Рязани прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Шествие началось от площади Победы.
Колонну возглавили барабанщицы, далее проследовал лимузин с Дедом Морозом из Великого Устюга, а затем остальные участники парада. В конце шествия прошли десантники в костюмах Дедов Морозов.
За парадом наблюдали сотни рязанцев. Шествие завершилось на площади Ленина, где участники как и год назад станцевали «Gangnam Style».
Позже на площади дали старт проекту «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани дали старт проекту «Новогодняя столица»
|
cледующая новость →Сотрудники рязанской скорой пожаловались депутату Госдумы на «ужасные условия труда»
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.