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Причины гибели рязанских птиц установят орловские специалисты. Об этом пишет ГТРК «
Во вторник, 3 декабря, в ветеринарную лабораторию Орла доставили отобранные пробы.
По данным телеканала, именно эта лаборатория имеет аккредитацию в области диагностики заболеваний животных и птиц.
Результаты появятся в течение двух недель.
«Мы хотим посмотреть от чего птица пала. Как видно из заявки, там большой падеж птицы был, мы хотим посмотреть, есть ли там какие-то отравления, и хотим посмотреть есть ли там инфекция», — отметил замруководителя лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ» Андрей Степанов.
Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3 в Рязани
Горожане стали жаловаться, что
Столичный орнитолог Владимир Романов вскрыл тушки и пришел к выводу, что те погибли от «гематотропного яда через ингаляционный путь». Он отметил массивные кровоизлияния в мышцах, отек головного мозга. При этом желудки птиц не поражены, что, по мнению эксперта, указывает на
Рязанская ветлаборатория
Во вторник, 3 декабря, на улице
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.