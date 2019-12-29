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В воскресенье, 29 декабря, в центре Рязани, появились ледяные скульптуры. Фотографию прислали в редакцию RZN.info.
Фигуры в виде мыши, елки, а также цифр «2020», появились около кафе «Старый парк» в Нижнем городском саду.
Напомним, в рамках «Новогодней столицы» в городе установили несколько новых арт-объектов:
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.