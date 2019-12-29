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18:20, 29 декабря 2019 482
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В центре Рязани появились ледяные скульптуры

В центре Рязани появились ледяные скульптуры

В воскресенье, 29 декабря, в центре Рязани, появились ледяные скульптуры. Фотографию прислали в редакцию RZN.info.

Фигуры в виде мыши, елки, а также цифр «2020», появились около кафе «Старый парк» в Нижнем городском саду.

Напомним, в рамках «Новогодней столицы» в городе установили несколько новых арт-объектов: светящиеся шары в разных частях города, надпись «Рязань 2020» и медведи с музыкальными инструментами на Лыбедском бульваре, часы на улице Почтовой, снеговики-музыканты.

Список новогодних арт-объектов для селфи ранее составила мэрия.


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