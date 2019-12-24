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В центре Рязани установили еще два арт-объекта. Скульптуры медведей с музыкальными инструментами появились на Лыбедском бульваре.
Напомним, в рамках «Новогодней столицы» в городе установили несколько новых арт-объектов:
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