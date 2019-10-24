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Арт-объект на улице Почтовой начал отсчитывать дни до Нового года. Его установили в четверг, 24 октября, в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020».
Арт-объект представляет собой вражающуюся снежинку и таймер.
Напомним, праздничные мероприятия начнутся в городе 7 декабря. Программу можно посмотреть
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.