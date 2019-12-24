Рязанская мэрия составила список новогодних арт-объектов для селфи

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Фото: Администрация Рязани
Рязанская мэрия
На улице Почтовой чиновники рекомендуют сделать селфи у часов с символикой «Новогодней столицы», на Лыбедском бульваре — с «Медведями на ярмарке» и «Снеговиками».
«Рядом с Рязанским цирком есть целая площадка, которая позволит зарядиться праздничным настроением, несмотря на совсем не зимнюю погоду. Здесь также расположилась главная Всероссийская елка с 85-ю гербами субъектов России, — говорится на сайте администрации города. — Особенно красиво на Лыбедском ночью, когда зажигается праздничная иллюминация».
В Лесопарке есть несколько арт-объектов, в их числе «Сани с оленем» и «Мишки с елкой».
Пятиметровые светящиеся шары со скамейками внутри установили у Главпочтамта, рядом с МКЦ и на бульваре Победы напротив Дома Торжеств.
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РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.