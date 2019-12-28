Светящиеся елки «Новогодней столицы» сфотографировали с высоты

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Светящиеся елки Рязани сфотографировали с высоты. Снимки появились в Instagram.
Сфотографированные новогодние деревья стоят в центре Рязани. На Лыбедском бульваре два из них: спиралевидная елка у
Третья располагается на площади Ленина. Напомним, ее
Фото пользователя Instagram romanblats
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Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.