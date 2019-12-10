Семимиллионный паблик посвятил мем не зажегшейся в центре Рязани елке

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«Борщ» во «ВКонтакте» посвятил мем не зажегшейся в центре Рязани елке. У паблика почти семь миллионов подписчиков.
«В Рязани на праздничный концерт пришли люди, что зажечь главную городскую елку. Елочка гори, огоньками загорись — повторяли и повторяла ведущий и толпа. Но чуда не произошло, на нее тупо забыли повесить гирлянды», — высмеяли
Ранее провидец Валерий Розанов назвал не зажегшуюся в центре Рязани елку
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.