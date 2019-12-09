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На Лыбедском бульваре заработал каток. Соответвующиее сообщение
Отмечается, что площадь катка составляет около 1000 квадратных метров. Одновременно кататься на нем смогут 100 человек.
Сегодня, 9 декабря, ледовая площадка работает в тестовом режиме. С завтрашнего дня каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 с перерывами на подготовку льда.
Рядом откроют прокат коньков и защитного снаряжения, а также теплую раздевалку и гардероб.
В будни и выходные дни с 10:00 до 14:00 сеансы катания будут бесплатны. В вечернее время стоимость билета — 50 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
Билеты можно будет приобрести в кассе, находящейся около катка, или в онлайн-кассе. В вечернее время на катке будет включаться дополнительное освещение и музыкальное сопровождение. А в выходные дни запланированы развлекательные анимационные программы.
Напомним, ранее в мэрии рассказали, когда каток на Лыбедском бульваре
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