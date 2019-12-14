Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани

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Иван Ургант в своем шоу на Первом канале объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани. Программа вышла в эфир в пятницу, 13 декабря.
«Здорово, что Дед Мороз не отходит от сценария ни на слово, ему бы новости вести!» — отметил ведущий Иван Ургант.
Напомним, в субботу, 7 декабря, на площади Ленина прошел концерт, посвященный старту проекта «
Видео можно увидеть на 2-ой минуте
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.