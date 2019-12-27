Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в центральный аппарат СК

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Дело о покушении на главу района Воронежской области Николая Фролова передали в Москву. Об этом сообщил
«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России», говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Напомним, в четверг, 26 декабря, в Воронежской области взорвалась машина главы администрации Рамонского района. Чиновника
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