Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

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«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
На кадрах видно, что территория оцеплена, на месте происшествия работают взрывотехники, пожарные и полицейские.
Напомним, в четверг, 26 декабря, в Воронежской области взорвалась машина главы администрации Рамонского района. Чиновника
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