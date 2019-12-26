В Воронежской области взорвалась машина главы района

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В четверг, 26 декабря, в Воронежской области взорвалась машина главы администрации Рамонского района. Чиновника госпитализировали, его жизни ничего не угрожает, передает
Пока неизвестно, было ли это покушением. В момент взрыва глава администрации района находился в машине один.
Согласно сайту администрации Рамонского района, муниципальное образование возглавляет Николай Фролов.
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