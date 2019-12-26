Воронежские следователи завели дело после взрыва машины главы Рамонского района

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
После взрыва машины главы Рамонского района следователи завели дело по части 3 статьи 30, пункту «е» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство»). Об этом в четверг, 26 декабря,
Специалисты осматривают место происшествия. Туда же выехали глава регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин.
«Производство расследования поручено наиболее опытным следователям аппарата управления, — отметили в следкоме. — В интересах следствия иная информация в настоящее время не разглашается».
Напомним, главу администрации Рамонского района после взрыва госпитализировали. Его жизни ничто
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