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17:34, 24 декабря 2019 237
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На Лыбедском бульваре установили еще одну новогоднюю скульптуру

На Лыбедском бульваре установили еще одну новогоднюю скульптуру

На Лыбедском бульваре установили еще одну новогоднюю скульптуру. Заяц с мешком подарков появился рядом с цирком. Неподалеку находятся мишки с елкой.

Напомним, в рамках «Новогодней столицы» в городе установили несколько новых арт-объектов: светящиеся шары в разных частях города, надпись «Рязань 2020» и медведи с музыкальными инструментами на Лыбедском бульваре, часы на улице Почтовой, снеговики-музыканты.

Список новогодних арт-объектов для селфи ранее составила мэрия.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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