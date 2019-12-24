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Буквы арт-объекта «Рязань» на Лыбедском бульваре сломал вандал, видео
«Действия хулигана не останутся безнаказанными. Инцидент произошел сегодня в районе 4:00 утра. У нас есть видео с камер наблюдения. По факту вандализма уже подано заявление в полицию», — отметила мэр города.
Также она попросила рязанцев с уважением относиться к труду тех людей, которые хотят преобразить Рязань.
«Я уверена, что проявлять пренебрежение и свое негативное отношение таким образом просто недопустимо и недостойно для любого человека. Это прежде всего неуважение к себе», — заключила Сорокина.
Напомним, на прошлой неделе арт-объект дважды «
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