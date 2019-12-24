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12:51, 24 декабря 2019 827
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Буквы арт-объекта «Рязань» на Лыбедском бульваре сломал вандал 7

Буквы арт-объекта «Рязань» на Лыбедском бульваре сломал вандал

Буквы арт-объекта «Рязань» на Лыбедском бульваре сломал вандал, видео появилось на странице в Facebook у Елены Сорокиной.

«Действия хулигана не останутся безнаказанными. Инцидент произошел сегодня в районе 4:00 утра. У нас есть видео с камер наблюдения. По факту вандализма уже подано заявление в полицию», — отметила мэр города.

Также она попросила рязанцев с уважением относиться к труду тех людей, которые хотят преобразить Рязань.

«Я уверена, что проявлять пренебрежение и свое негативное отношение таким образом просто недопустимо и недостойно для любого человека. Это прежде всего неуважение к себе», — заключила Сорокина.

Напомним, на прошлой неделе арт-объект дважды «потерял» буквы из-за сильного ветра. Во вторник, 24 декабря, на месте надписи «Рязань», остались только буквы «я», «з», «ь» и цифры 2020. Их уже начали восстанавливать.


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