Буквы «Рязань» на Лыбедском бульваре начали восстанавливать

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На Лыбедском бульваре начали восстанавливать буквы арт-объекта «Рязань 2020». Утром во вторник, 24 декабря, на месте начали работать сотрудники дирекции благоустройства города.
От надписи «Рязань» остались несколько букв и цифры «2020».
Напомним, на прошлой неделе арт-объект дважды «
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