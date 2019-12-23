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Из-за уничтоженных улик виновнику смертельной аварии в Шацке смягчили обвинение. Об этом RZN.info рассказал отец погибшей в аварии Натальи Акишиной Сергей Акишин.
В марте 2019 года водителю Volkswagen Станиславу Сучкову
В пятницу, 20 декабря, состоялось судебное заседание, на котором прокурор Путятинского района переквалифицировал статью 264 на часть 3 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Во время расследования свою вину Станислав Сучков не признал.
Для виновника смертельной аварии прокурор попросил три года колонии-поселения и выплату компенсации морального вреда потерпевшим — по 600 тысяч рублей матери и отцу погибшей.
По словам родственников погибшей, основанием для изменения части статьи стало отсутствие экспертизы анализа крови Сучкова, которая бы подтвердила, что он был пьян.
Отметим, что в декабре прошлого года следственный комитет сообщил, что образцы крови водителя Volkswagen уничтожила врач, которая ранее
Приговор огласят 25 декабря.
Напомним, в апреле 2018 года в Шацком районе
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