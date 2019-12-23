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18:12, 23 декабря 2019 293
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Из-за уничтоженных улик виновнику смертельной аварии в Шацке смягчили обвинение

Из-за уничтоженных улик виновнику смертельной аварии в Шацке смягчили обвинение

Из-за уничтоженных улик виновнику смертельной аварии в Шацке смягчили обвинение. Об этом RZN.info рассказал отец погибшей в аварии Натальи Акишиной Сергей Акишин.

В марте 2019 года водителю Volkswagen Станиславу Сучкову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В пятницу, 20 декабря, состоялось судебное заседание, на котором прокурор Путятинского района переквалифицировал статью 264 на часть 3 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Во время расследования свою вину Станислав Сучков не признал.

Для виновника смертельной аварии прокурор попросил три года колонии-поселения и выплату компенсации морального вреда потерпевшим — по 600 тысяч рублей матери и отцу погибшей.

По словам родственников погибшей, основанием для изменения части статьи стало отсутствие экспертизы анализа крови Сучкова, которая бы подтвердила, что он был пьян.

Отметим, что в декабре прошлого года следственный комитет сообщил, что образцы крови водителя Volkswagen уничтожила врач, которая ранее подменила улики. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, отец погибшей девушки Сергей Акишин отметил, что в деле отсутствует результат анализа мочи на наркотики и алкоголь.

Приговор огласят 25 декабря.

Напомним, в апреле 2018 года в Шацком районе столкнулись Volkswagen и КамАЗ. В результате аварии погибла 23-летняя девушка. Виновным признали водителя грузовика. Позже стало известно, что в деле подменили улики. О смертельной аварии рассказал федеральный телеканал.


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