Завершилось следствие по делу о смертельной аварии в Шацке с участием сына бывшего автоинспектора

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Известно, что Volkswagen Passat врезался в «КамАЗ» с прицепом, который шел на разворот. В ДТП погибла 23-летняя Наталья Акишина.
Виновником сначала признали водителя грузовика — якобы он не пропустил иномарку. При этом родственники девушки обвиняли в трагедии водителя Volkswagen. По их словам, 25-летний Станислав Сучков — сын бывшего сотрудника ГИБДД — был пьян и сильно превышал скорость.
Позже стало известно, что в деле подменили улики. Кроме того, в июне о трагедии рассказали журналисты программы «Вести. Дежурная часть», после чего делу дали новый ход. Оказалось, что кровь, которую проверяли на алкоголь, принадлежит женщине — образцы кто-то подменил.
Следователи выяснили, что анализы перепутала дежурный врач.
Водителю Volkswagen предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ. Во время расследования свою вину он не признал.
«Вместе с тем его вина подтверждается результатами проведенных сложных технических и медицинских экспертиз. Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в УМВД.