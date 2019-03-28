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11:51, 28 марта 2019 1 359
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Завершилось следствие по делу о смертельной аварии в Шацке с участием сына бывшего автоинспектора

Завершилось следствие по делу о смертельной аварии в Шацке с участием сына бывшего автоинспектора

Фото: УМВД по Рязанской области

Завершилось следствие по делу о смертельной аварии, которая произошла в Шацке в апреле 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что Volkswagen Passat врезался в «КамАЗ» с прицепом, который шел на разворот. В ДТП погибла 23-летняя Наталья Акишина.

Виновником сначала признали водителя грузовика — якобы он не пропустил иномарку. При этом родственники девушки обвиняли в трагедии водителя Volkswagen. По их словам, 25-летний Станислав Сучков — сын бывшего сотрудника ГИБДД — был пьян и сильно превышал скорость.

Позже стало известно, что в деле подменили улики. Кроме того, в июне о трагедии рассказали журналисты программы «Вести. Дежурная часть», после чего делу дали новый ход. Оказалось, что кровь, которую проверяли на алкоголь, принадлежит женщине — образцы кто-то подменил.

Следователи выяснили, что анализы перепутала дежурный врач.

Водителю Volkswagen предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ. Во время расследования свою вину он не признал.

«Вместе с тем его вина подтверждается результатами проведенных сложных технических и медицинских экспертиз. Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в УМВД.


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