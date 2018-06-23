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10:40, 23 июня 2018 1 739
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Федеральный телеканал рассказал о смертельной аварии в Шацком районе. Видео

Федеральный телеканал рассказал о смертельной аварии в Шацком районе. Видео

Фото: УГИБДД по Рязанской области

Телеканал «Россия 24» снял сюжет о смертельной аварии в Шацком районе. В ДТП погибла 23-летняя Наталья Акишина.

28 апреля КамАЗ столкнулся с Volkswagen Passat. По предварительным данным, 63-летний житель Сасовского района за рулем грузовика с прицепом не уступил дорогу при развороте.

Родители погибшей считают виновником аварии водителя легковой машины: он вместе Натальей и еще двумя друзьями накануне гулял. По словам приятелей, пьяный 25-летний молодой человек поехал домой на машине, а девушка решила проводить его.

Экспертиза не обнаружила алкоголя в крови водителя Volkswagen. Отец погибшей получил записи с наружных камер автосервиса, на которых видно, что легковая машина ехала с большой скоростью. В уголовном деле фотофиксации тормозного пути нет.

В сюжете отмечают, что ехавший за рулем Volkswagen Passat молодой человек является сыном бывшего начальника местного ГИДББ.

Альтернативное расследование проводят друзья водителя КамАЗа. Они уверены, что мужчина не виноват.

«300 метров прямой видимости, светлое время суток при разрешенной скорости до 60 километров… я думаю любому водителю хватит времени произвести торможение», — пояснил Михаил Вьюнов.

63-летний участник ДТП считает, что водитель легковой машины при желании мог уйти в правую сторону: там не было кювета.

«Проходий один шел, говорит, скорость была примерно километров 200, — вспоминает Сергей Воронецкий. — Его (автомобиля — прим. ред.) не было, и он появился».


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