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11:35, 2 декабря 2019 1 305
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Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 5

Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани

Кандидат биологических наук, судебный ветеринарный эксперт, биолог-охотовед и орнитолог Владимир Романов назвал причину массовой гибели птиц в Рязани. К главе московского госпиталя птиц «Зеленый попугай» обратились сотрудники реабилитационного центра «Птицы без границ».

Романов осмотрел мертвых галок и пришел к выводу, что те погибли от «гематотропного яда через ингаляционный путь». По словам специалиста, у всех птиц возник отек головного мозга.

Он отметил массивные кровоизлияния в мышцах. При этом желудки птиц не поражены, что, по мнению эксперта, указывает на возможное отравление, предположительно, оксидом серы или фенолом.

«Накануне гибели птиц был туман. Туман, возможно, и послужил последней точкой отсчета, за которой произошла смерть. Одновременно умерло более 80 птиц», — говорится в комментарии к видео.

Патологоанатомический материал направят на токсикологическое обследование.

Отправленные на экспертизу тушки галок подобрали у дома №42 на улице Октябрьский городок вечером 28 ноября.

«Делали исследования на инфекции однако все полученные данные показали отрицательный результат», — уточнили в описании к ролику.

Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3 в Рязани нашли больше десяти мертвых чаек, среди которых были серебристые и сизые краснокнижные. У некоторых птиц нашли колотые раны. Ветлаборатория исследовала трупы погибших птиц. По одной из версий, чайки погибли от огнестрельных ранений

Горожане стали жаловаться, что находят мертвых птиц в разных микрорайонах.

Позже рязанский зоолог рассказал о массовой гибели птиц по стране.

Справка:

Ветеринарная Клиника птиц «Зеленый попугай» — первый в России специализированный на лечении, реабилитации и ветеринарных экспертизах экзотических и диких видов птиц центр. Его создали в 1992 году.


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