Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани

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Кандидат биологических наук, судебный ветеринарный эксперт, биолог-охотовед и орнитолог Владимир Романов назвал причину массовой гибели птиц в Рязани. К главе московского госпиталя птиц «Зеленый попугай» обратились сотрудники реабилитационного центра «Птицы без границ».
Романов осмотрел мертвых галок и пришел к выводу, что те погибли от «гематотропного яда через ингаляционный путь». По словам специалиста, у всех птиц возник отек головного мозга.
Он отметил массивные кровоизлияния в мышцах. При этом желудки птиц не поражены, что, по мнению эксперта, указывает на возможное отравление, предположительно, оксидом серы или фенолом.
«Накануне гибели птиц был туман. Туман, возможно, и послужил последней точкой отсчета, за которой произошла смерть. Одновременно умерло более 80 птиц», — говорится в комментарии к видео.
Патологоанатомический материал направят на токсикологическое обследование.
Отправленные на экспертизу тушки галок подобрали у дома №42 на улице Октябрьский городок вечером 28 ноября.
«Делали исследования на инфекции однако все полученные данные показали отрицательный результат», — уточнили в описании к ролику.
Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3 в Рязани
Горожане стали жаловаться, что
Позже рязанский зоолог
Справка:
Ветеринарная Клиника птиц «Зеленый попугай» — первый в России специализированный на лечении, реабилитации и ветеринарных экспертизах экзотических и диких видов птиц центр. Его создали в 1992 году.
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