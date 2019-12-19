Рязанцев предупредили о сильном ветре

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 19 декабря, в Рязанской области ожидается сильный ветер. Метеопредупреждение
Днем в области и в Рязани порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду.
В ведомстве напомнили номера телефонов для вызова пожарных и спасателей: 01, 101 (с мобильного), 112 (единый номер вызова экстренных служб).
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС по Рязанской области 8 (4912) 21 63 04.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.