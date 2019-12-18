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18:09, 18 декабря 2019 452
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Рязанских госслужащих протестируют на наркотики

Рязанских госслужащих протестируют на наркотики

В Рязанской области на наркотики проверят госслужащих. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил сайт регионального правительства.

Как сообщил губернатор Николай Любимов на заседании государственного антинаркотического комитета, которое состоялось под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, тестирование проведут по инициативе аппарата правительства области.

Отмечается, что все сотрудники уже дали согласие на участие в проекте. Даты начала тестирования не называются.

«В ближайшее время планируется продолжить работу в этом направлении и провести тестирование всех госслужащих области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во время тестирования школьников нашли 13 наркоманов.

Напомним, RZN.info выяснил, сколько стоит один тест.


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