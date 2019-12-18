Рязанских госслужащих протестируют на наркотики

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области на наркотики проверят госслужащих. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил
Как сообщил губернатор Николай Любимов на заседании государственного антинаркотического комитета, которое состоялось под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, тестирование проведут по инициативе аппарата правительства области.
Отмечается, что все сотрудники уже дали согласие на участие в проекте. Даты начала тестирования не называются.
«В ближайшее время планируется продолжить работу в этом направлении и провести тестирование всех госслужащих области», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что во время тестирования школьников
Напомним, RZN.info
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Москве побит рекорд тепла 1956 года
|
cледующая новость →В Рязани отметили лучших энергетиков области
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.