Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

В начале ноября губернатор Николай Любимов сообщил о том, что в регионе впервые в России введут массовое тестирование школьников и студентов на употребление наркотиков.

Процедура коснется детей, достигших 13-летнего возраста. Тест пройдут школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.

И никому ни слова

Прошло чуть больше месяца. Региональный пилотный проект уже охватил учреждения среднего и средне-специального образования, подведомственные региональному правительству.

На конец ноября тест сдали почти 9 тысяч рязанцев, то есть каждый седьмой школьник или студент в возрасте от 13 лет.

Механизм проверки такой: тест предлагают проходить всем школьникам, достигшим 13 лет. Два года, с 13 до 15 лет, разрешение на тест дают родители, с 15 лет — сам подросток. От проверки можно и отказаться. В этом случае придется поговорить с психологом, который постарается «сформировать мотивацию к прохождению осмотра».

Нормальным, неканцелярским языком, объяснил позицию власти губернатор. По его словам, сведения о положительных результатах тестирования не будут передавать в правоохранительные органы. Кроме того, с участвующих в процессе медиков и педагогов возьмут подписки о неразглашении итогов.

«Наша задача — защитить детей, а не наказать», — подчеркнул Любимов.

И пока отказавшихся единицы — всего 0,2%.

Десять видимых угроз

Юношей и девушек тестируют на употребление десяти видов наркотиков: спайсы, опиаты, психостимуляторы и психотропные вещества, в том числе их аналоги и производные. Именно эти группы считаются наиболее употребляемыми среди рязанской молодежи.

Сама процедура состоит из четырех частей:

1 этап — общение с врачом и медосмотр;

2-3 этапы — исследование мочи. Оно позволяет сначала найти, а затем обнаружить наркотическое или психотропное вещество;

4 этап — разъяснение испытуемому, достигшему возраста 15 лет или его родителям, результатов осмотра.

Персонал наркодиспансера дополнительных денег за тестирование школьников не получает, сотрудники приезжают в школы и сузы в свое рабочее время.

Почем тесты для народа?

По данным регионального минздрава, стоимость одного теста на наркотики составляет 877 рублей. Кроме тест-полосок и контейнера для мочи, при исследовании используется специальное оборудование: так называемый мобильный анализатор наркотических веществ. Этот прибор стоит 99 тысяч рублей. Его подключают к компьютеру или ноутбуку, работает он на базе операционной системы Android. Если вдруг оборудование показывает положительный результат, то данный анализ отправляют дальше на химико-токсикологическое исследование непосредственно в наркодиспансер. Кстати, в школу или суз о «находке» не сообщают.

По официальным данным, в 2019—2020 годах углубленными профилактическими осмотрами охватят все рязанские школы колледжи и техникумы, подведомственные региональному минобразования, а это порядка 60 тысяч учащихся.

По словам главы регионального минфина Марины Наумовой, в 2020 году на тестирование заложили 1,5 млн рублей из областного бюджета. Для школьников эти проверки будут ежегодными и бесплатными.

А вот бюджету тестирование уже обошлось в сумму порядка 7 миллионов (при условии, что один тест стоит 877 рублей, а добровольную проверку прошли около 9 тысяч подростков).

Если считать дальше, то обещанного областным бюджетом полутора миллиона в 2020 году хватит лишь для проверки 1710 детей, а обследовать планируют около 50 тысяч.

Много кайфа без всякой дури

Сама идея проведения тестов вызвала бурную реакцию среди родителей, учителей и школьников. Педсостав, понятное дело, проверку поддержал. На классных часах, которые массово провели в образовательных учреждениях, учителя уговаривали родителей соглашаться на тестирование. Правды ради надо отметить, что и родители в основной массе были не против.

Предложение губернатора нашло поддержку на федеральном уровне. Высказались певица Ольга Бузова, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Лучше выявить на раннем этапе и объяснить, что в жизни столько кайфа без всякой дури!», — не скрыла нахлынувших эмоций в своем Instagram Бузова.

«Сама возможность тестирования является мощной профилактической мерой. А организовать ее довольно просто. Надо вводить [тестирование] на федеральном уровне, чтобы к этому все привыкли», — цитирует Ройзмана издание Znak.com. По мнению Ройзмана, подобное освидетельствование необходимо включить в справку, которая выдается для поступления в вуз, техникум или другое учебное заведение.

В соцсетях идея вызвала достаточно жаркую дискуссию. Противники тестов отмечали, что школа — это не наркодиспансер. А если родители хотят узнать, употреблял их ребенок наркотики или нет, надо вести его на проверку в специализированное учреждение. Другие спрашивали, какой толк от такого теста, если он добровольный и от него можно отказаться.

Не впасть в эйфорию

Итак, помогут ли тесты в борьбе с наркоманией среди подростков? При условии, что проверка в школах — дело сугубо добровольное. Не произойдет ли так, что часть школьников и студентов попросту не пойдут проверяться на употребление наркотиков, а, значит, эффективность процедуры будет низкой?

Кроме того, не совсем понятно, сможет ли тестирование определить присутствие в моче синтетических наркотиков, ведь некоторые из их разновидностей неизвестны самим медикам, а на черном рынке регулярно появляются новинки.

И, в-третьих, тестирование школьников — удовольствие недешевое для бюджета.

Поэтому, может, вначале надо убедиться на примере уже сдавших анализы, что эффект от исследования есть, и уже потом запускать повсеместное тестирование школьников?