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Фото: Издательство «Пресса»
В Рязанской области во время тестирования школьников нашли 13 наркоманов. Об этом со ссылкой на замминистра регионального здравоохранения Валерия Хоминца сообщает издательство «
Рязанских школьников стали первыми в стране тестировать на наркотики. Проект стартовал 1 ноября. за это время тесты сделали более 15 тысяч молодых людей.
По словам чиновника, согласие на участие в профосмотрах дали 53 200 человек (92,5% от общего числа школьников и студентов).
Отмечается, что сведения о положительных результатах проверок на наркотики строго конфиденциальна. С наркоманами рабочают врачи и психологи.
Ранее рязанский минздрав в запросе RZN.info
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