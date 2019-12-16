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10:47, 16 декабря 2019 536
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В Рязанской области во время тестирования школьников нашли 13 наркоманов

В Рязанской области во время тестирования школьников нашли 13 наркоманов

Фото: Издательство «Пресса»

В Рязанской области во время тестирования школьников нашли 13 наркоманов. Об этом со ссылкой на замминистра регионального здравоохранения Валерия Хоминца сообщает издательство «Пресса».

Рязанских школьников стали первыми в стране тестировать на наркотики. Проект стартовал 1 ноября. за это время тесты сделали более 15 тысяч молодых людей.

По словам чиновника, согласие на участие в профосмотрах дали 53 200 человек (92,5% от общего числа школьников и студентов).

Отмечается, что сведения о положительных результатах проверок на наркотики строго конфиденциальна. С наркоманами рабочают врачи и психологи.

Ранее рязанский минздрав в запросе RZN.info не ответил на вопрос о количестве положительных тестов на наркотики среди школьников и студентов. Мы также выяснили, сколько стоит один тест.


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