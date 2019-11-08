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16:28, 8 ноября 2019 294
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Рязанская епархия не будет наказывать избившего жену священника до конца следствия 6

Рязанская епархия не будет наказывать избившего жену священника до конца следствия

Рязанская епархия не будет наказывать избившего жену священника Владимира Покровского до конца следствия. Об этом ТАСС сообщил и.о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков.

По словам Вилкова, епархия получила официальную информацию о возбуждении уголовного дела.

«Когда следствие завершится, и будет понятно, к чему оно пришло, тогда и будут приниматься решения», — добавил Вилков.

Напомним, клирик Казанского женского монастыря Владимир Покровский избил жену на глазах у детей. На следующий день после публикаций в рязанских СМИ его на год отстранили от службы. Сейчас мужчина работает поваром в семинарии.

Дело возбудили по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сейчас идет расследование, назначена медицинская экспертиза.

Позднее священник попросил у жены прощения, но та планирует развестись.

Рязанку также пригласили на ток-шоу к Малахову.


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