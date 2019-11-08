Рязанская епархия не будет наказывать избившего жену священника до конца следствия

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Рязанская епархия не будет наказывать избившего жену священника Владимира Покровского до конца следствия. Об этом
По словам Вилкова, епархия получила официальную информацию о возбуждении
«Когда следствие завершится, и будет понятно, к чему оно пришло, тогда и будут приниматься решения», — добавил Вилков.
Напомним, клирик Казанского женского монастыря Владимир Покровский
Дело возбудили по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сейчас идет расследование, назначена медицинская экспертиза.
Позднее священник попросил у жены прощения, но та планирует развестись.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.