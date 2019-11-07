Следователи сообщили, что Минаев признал свою вину в преступлении. Адвокат это опроверг

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Следователи сообщили, что ректор РГУ Андрей Минаев признал свою вину в преступлении. Об этом говорится в пресс-релизе СУ СКР по Рязанской области, опубликованном в четверг, 7 ноября.
«В ходе расследования обвиняемые признали свою вину и способствовали расследованию преступления, они впервые обвиняются в совершении преступления средней тяжести, вред, причиненный преступлением, был ими заглажен, в связи с чем следствие ходатайствовало перед судом о применении к ним меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа», — отмечается в сообщении.
Однако в беседе с корреспондентом
Напомним, в четверг, 7 ноября, в отношении Минаева и проректора Елены Кирьяновой
Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также
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