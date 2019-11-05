В Рязани на священника, избившего жену на глазах у детей, завели уголовное дело

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани на клирика Казанского женского монастыря Владимира Покровского, избившего жену на глазах у детей, завели уголовное дело. Об этом
Дело возбудили по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сейчас идет расследование, назначена медицинская экспертиза.
Напомним, в Рязани священник
Позднее священник попросил у жены прощения, но та планирует развестись.
Рязанку также пригласили на
Фотография с личной страницы Любови Покровской в соцсети
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ среду в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Полиция завела уголовное дело после жестокого избиения рязанца на улице Гагарина
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.