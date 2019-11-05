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14:41, 5 ноября 2019 230
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В Рязани на священника, избившего жену на глазах у детей, завели уголовное дело

В Рязани на священника, избившего жену на глазах у детей, завели уголовное дело

В Рязани на клирика Казанского женского монастыря Владимира Покровского, избившего жену на глазах у детей, завели уголовное дело. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Дело возбудили по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сейчас идет расследование, назначена медицинская экспертиза.

Напомним, в Рязани священник избил свою жену на глазах у детей. На следующий день после публикаций в рязанских СМИ Владимира Покровского временно отстранили от службы.

Позднее священник попросил у жены прощения, но та планирует развестись.

Рязанку также пригласили на ток-шоу к Малахову.

Фотография с личной страницы Любови Покровской в соцсети


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