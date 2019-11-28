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Мэрия проиграла апелляцию по запрету строительства двухэтажек около рязанского цирка. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.
В феврале застройщик ЗАО «Дружба» просил признать незаконным постановление мэрии об отклонении проекта планировки улиц Новослободской и Лево-Лыбедской и направлении его на доработку. Суд
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.