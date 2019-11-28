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12:54, 28 ноября 2019 270
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Мэрия проиграла апелляцию по запрету строительства двухэтажек около рязанского цирка

Мэрия проиграла апелляцию по запрету строительства двухэтажек около рязанского цирка

Мэрия проиграла апелляцию по запрету строительства двухэтажек около рязанского цирка. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.

В феврале застройщик ЗАО «Дружба» просил признать незаконным постановление мэрии об отклонении проекта планировки улиц Новослободской и Лево-Лыбедской и направлении его на доработку. Суд признал отказ мэрии недействительным и обязал устранить нарушение прав застройщика. Администрация решение обжаловала, но суд вновь встал на сторону застройщика. Напомним, по проекту на спуске к цирку, рядом с бывшим зданием минобра, хотят возвести двухэтажные дома с подземным гаражом.

На слушаниях, которые прошли под охраной, жители соседнего с участком дома пообещали пойти в суд, если проект одобрят.


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