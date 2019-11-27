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Мусор из Москвы вывозят в Рязанскую область. Об этом сообщил «
По данным издания, в столице образуется около 8 млн тонн мусора, больше половины из которого (4,6 млн тонн) отправляется в Подмосковье. Куда поступает оставшийся объем (помимо того, что отправляется на мусоросжигательные заводы), официально не сообщается, отметили в сообщении.
Источники, близкие к Минприроды, сообщили «Коммерсанту», что помимо Рязанской, этот мусор вывозится во Владимирскую и Тульскую области.
Ранее ведомство опубликовало проект постановления правительства, регламентирующий порядок разработки, утверждения, корректировки федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию.
В документе должны быть указаны все источники образования твердых коммунальных отходов, их количество, места накопления мусора, а также полигоны, мусоросортировочные станции, заводы по переработке и сжиганию.
Помимо этого, там должна содержаться информация о соглашениях между регионами об обращении с отходами, местах нахождения «мусорных» объектов, предназначенных для этого, данные о применяемых технологиях и будущих мощностях.
На федеральной схеме должны отобразить потоки отходов от источника образования до конечного полигона или завода, вся цепочка этого процесса и данные о переданных из одного региона в другой массиве отходов.
«Использовать полигоны, заводы, мусоросортировочные станции и другие объекты, которые не попали в федеральную терсхему, будет запрещено», — говорится в документе.
Эксперты сообщили «Коммерсанту», что новые требования могут стать проблемой для Москвы из-за количества мусора, который накапливается в столице.
Напомним, 1 ноября в Рязанской области заработал
В 2018 году московский мусор
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